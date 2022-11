Atleta do Jardim Catarina conquista ouro em Mundial de jiu-jitsu em Abu Dhabi

O lutador de jiu-jitsu João Pedro Figueiredo, de 12 anos, conquistou, nesta segunda-feira (14/11), mais uma vitória internacional. Morador do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, o atleta recebeu a medalha de ouro na categoria de até 60 kg no World Youth Abu Dhabi, campeonato mundial de jiu-jitsu nos Emirados Árabes.

Este é o segundo ano consecutivo em que jovem sai vencedor no campeonato. Esse ano, em julho, ele levou, ao lado do irmão Gabriel Figueiredo, o ouro em outra disputa no exterior, em uma competição em Orlando, nos Estados Unidos.

Na final da competição, João Pedro enfrentou outro brasileiro, o atleta Arthur Piloto. A luta terminou em 2 pontos a 2, mas o gonçalense acabou levando a melhor por ter efetuado o último ponto na disputa. "Foi uma luta super movimentada e ele demonstrou muita garra e vontade de vencer. Se sagrou bicampeão", comemorou a mãe do campeão, Gláucia Figueiredo.

Para conseguir chegar ao Oriente, a família realizou uma vaquinha online para arcar com os custos da viagem. Após a vitória, João destacou a importância dos esforços da família no sucesso em Abu Dhabi. "Vi todo o sacrifício [dos meus pais] para eu estar aqui hoje lutando e representando nossa cidade. Vi as lutas deles, sem pensar em desistir nenhuma hora, e vim com meu objetivo definido que era levar a medalha de ouro para minha família", reforçou o lutador.

João Pedro e seu irmão, Gabriel, estão entre os nomes mais reconhecidos na categoria e somam mais de 200 títulos na arte marcial.