Flamengo transforma o domingo no Rio em comemoração de títulos da Libertadores e Copa do Brasil (vídeo)

A torcida do Flamengo transformou o Rio de Janeiro ontem, nas comorações por mais um título na Copa Libertadores da América, com a vitória por 1 a 0 sobre o Athético-PR, na final, em Gayaquil, no Equador, e também da Copa do Brasil, sobre o Corinthians. Milhares de torcedores foram às ruas do Centro, nesse domingo, com bandeiras e fogos, proporcionando uma grande festa e transformando a rotina do bairro, que trtadicionalmente, fica vazio e deserto aos domingos.

jogadores comissão técnica commpareceram em peso | Foto: Divulgação

A festa foi embalda por um trio elétrico, que tocava o hino e as músicas mais entoadas pelas torcidas organizadas do clube. Jogadores, dirigentes e comissão técnica compareceram e também levaram a última taça conquistada, para 'delírio' dos presentes. A festa começou pela manhã e só terminou no início da tarde, com um saldo negativo, por causa de um tumulto envolvendo torcedores e a Polícia Militar. Para dispersar a multidão, a PM teve que usar spray de pimenta e disparar tiros para o alto. Na confusão, duas lojas foram saqueadas, um episódio triste para o que deveria ser apenas sinônimo de festa e união entre os torcedores.