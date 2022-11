Athletico-PR e Botafogo medem forças em busca de vaga na Libertadores

De olho na classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, Athletico-PR e Botafogo se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (13), na Arena da Baixada. O jogo é válido pela 38ª, e última, rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão da Rádio Nacional.

O Furacão joga em casa, com o apoio de sua torcida, e em caso de empate ou vitória já se classifica matematicamente para a maior competição de clubes da América do Sul. Para tentar alcançar este objetivo, o Athletico-PR conta com o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão no empate contra o Atlético-GO. A única baixa deve ser o volante Hugo Moura, com dores na coxa.

Dessa forma, o Furacão deve ir a campo com: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Fernandinho, Vitinho, David Terans e Tomás Cuello; Pablo.

Já o Botafogo precisa da vitória para não depender de mais nenhum resultado para ir à Libertadores. O excelente desempenho fora de casa é um trunfo do Fogão para vencer esta partida e se classificar. Após uma grande exibição na última quinta-feira (10) contra o Santos (em vitória por 3 a 0), o Botafogo vai cheio de moral para enfrentar o Athletico-PR.

O lateral-esquerdo Fernando Marçal e o atacante Victor Sá voltam a ficar disponíveis após cumprirem suspensão no último jogo. Assim, o Glorioso deve ir para esse jogo decisivo com: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Marçal; Gabriel Pires, Tchê Tchê, Júnior Santos, Lucas Fernandes e Jeffinho; Tiquinho Soares.

Seis times chegam à última rodada do Brasileiro com possibilidades de classificação à Libertadores: Athletico-PR, Botafogo, Fortaleza, Atlético-MG, América-MG e São Paulo. Como o Flamengo conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil neste ano, o G6 virou G8 no Brasileirão.