Galvão Bueno é internado com Covid-19

Prestes a embarcar para a Copa do Mundo, Galvão Bueno, narrador esportivo da TV Globo, foi internado com Covid-19 na noite desta sexta-feira (11), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



A decisão partiu de Galvão e sua família, para que o locutor possa se recuperar a tempo de viajar para o Catar a tempo da estreia da Copa do Mundo no dia 20 deste mês

Se a recuperação ocorrer bem, Galvão pega um avião para Doha, capital do Catar, na próxima quarta-feira (16). A equipe do narrador afirma que a previsão é que ele receba alta na terça-feira (15).

Em publicação no Instagram, Bueno aparece pedalando bicicleta ergométrica no quarto do hospital e diz: “Foi melhor vir pra cá (Hospital Albert Einstein)... Eu me recupero. Tô tomando remédio nenhum, mas vou fazendo exercício duas vezes por dia, musculação, bicicleta, pra chegar “inteiraço” na Copa”.

Na legenda, ele escreveu: “Para quem torce por mim, uma ótima notícia!! O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por três dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia”.