Seleção feminina conquista título mundial inédito no vôlei sentado

A seleção feminina de vôlei sentado conquistou, nesta sexta-feira (11) em Sarajevo (Bósnia e Herzegovina), o inédito título mundial da modalidade. Na decisão, as brasileiras superaram o Canadá por 3 sets a 2 (com parciais de 25/23, 18/25, 21/25, 25/17 e 15/6) após uma hora e 55 minutos de partida. De quebra, elas garantiram vaga na Paralimpíada de Paris (França), em 2024.

Foi a primeira vez que a equipe feminina, medalhista de bronze nas duas últimas edições dos Jogos Paralímpicos, foi ao pódio em um Mundial. No caminho até a decisão, o Brasil derrotou Alemanha (3 a 0), Itália (3 a 1), Finlândia (3 a 0), Ucrânia (3 a 0) e Estados Unidos (3 a 0). O duelo com as norte-americanas, na semifinal, teve gosto de revanche, já que haviam perdido em duas semifinais paralímpicas e duas finais de Jogos Parapan-Americanos.

O time viajou a Sarajevo com a base das últimas duas Paralimpíadas, principalmente com remanescentes da equipe que esteve em Tóquio (Japão), em 2021. O técnico, porém, foi outro, Fernando Guimarães, que comandou a equipe pela primeira vez em um torneio. Ele é irmão de José Roberto Guimarães, treinador tricampeão olímpico de vôlei e atualmente à frente, justamente, da seleção feminina “convencional”.

Ainda nesta sexta, também na capital bósnia, a seleção masculina assegurou o bronze no Mundial ao vencer o Egito por 3 sets a 1 (25/21, 20/25, 25/23, 26/24), na disputa pelo terceiro lugar. A equipe, também dirigida por Fernando, que a assumiu após os Jogos de Tóquio, repetiu a campanha da edição anterior, em Arnhem (Holanda), há quatro anos. Foi a terceira medalha obtida pelos brasileiros, que, em 2014, levaram a prata em Elblag (Polônia).

A campanha do Brasil no Mundial masculino teve vitórias sobre Polônia (3 a 0), Alemanha (3 a 2), Canadá (3 a 0), Ruanda (3 a 0) e Ucrânia (3 a 0). Na semifinal, a seleção nacional não resistiu ao favorito Irã, atual bicampeão paralímpico, perdendo por 3 a 0. A equipe terá de buscar a vaga para os Jogos de Paris, em 2024, no Parapan de Santiago (Chile), no ano que vem. O campeão vai direto para os Jogos, enquanto a segunda melhor campanha disputará uma repescagem internacional.