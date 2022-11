Botafogo quer disputar amistosos nos Estados Unidos em pré-temporada 2023

O time do Botafogo pode começar o ano de 2023 jogando fora do país. Segundo informações divulgadas em reportagem do portal "ge", a diretoria do Alvinegro está planejando marcar algumas partidas amistosas e treinos nos Estados Unidos durante a pré-temporada do ano que vem, antes de estrear no Campeonato Carioca.

Para isso, o time está negociando com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para flexibilizar algumas regras do Cariocão. O plano do clube é driblar a determinação do regulamento do campeonato que estabelece o uso da "equipe considerada principal" como obrigatório. A penalização inclui a perda dos valores obtidos com direitos de transmissão dos jogos.

O interesse do Botafogo é levar seus atletas do elenco principal para um treinamento mais intensivo nos Estados Unidos, como forma de prepará-los para o restante do ano e competições posteriores. Com isso, o "Glorioso" precisa que uso de jogadores principais seja atrasado no início do Campeonato. O clube e a Federação devem se reunir para discutir as propostas na próxima sexta-feira (11/11).