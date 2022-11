Rebeca Andrade se torna a número 1 do mundo ao vencer Mundial de ginástica

A nova número 1 mundial celebrou a vitória com a bandeira do Brasil na arena de Liverpool, na Inglaterra - Foto: Ricardo Bufolin/Confederação Brasileira de Ginástica

A ginasta brasileira Rebeca Andrade recebeu o ouro no individual geral do Mundial de Ginástica Artística, nesta quinta-feira (03), em Liverpool, na Inglaterra. O título inédito para o Brasil foi conquistado através de uma performance ao som de “Baile de Favela”. A prova vencida por Rebeca é a mais nobre da modalidade.

A campeã olímpica, Rebeca, é agora campeã mundial. Com 56.899 de nota total, a paulista de 23 anos se tornou a primeira brasileira a ser campeã da prova mais tradicional da modalidade. O solo que garantiu o topo do pódio histórico se deu através de uma apresentação artística ao som de “Baile de Favela”, homenageando o funk brasileiro.

O pódio contou ainda com a americana Shilese Jones, que ficou com a medalha de prata, seguida pela britânica Jéssica Gadirova, que garantiu o bronze. A prova do individual na modalidade é tradicionalmente dominada pelos Estados Unidos, Rússia e Romênia.

Ao Globo Esporte, Rebeca ressaltou o orgulho de representar mulheres pretas e o funk no topo do pódio:

“É pra mostrar do que o preto é capaz, né!? Eu me sinto muito orgulhosa de levar essa música para o mundo todo. Fico feliz que ela ganhou essa medalha de ouro. Merecia muito. No Brasil, todo mundo que entende as dificuldades que uma atleta preta tem, que uma pessoa preta tem de chegar no alto rendimento de ter possibilidades, oportunidades... De certa forma tentar ajudar essas pessoas. Para chegar aqui hoje, tive muita ajuda no início. Dos meus vizinhos, quando eu morava junto com a minha mãe, de emprestar dinheiro, de condução, de ficar na casa dos outros para eu conseguir treinar. Então foi muito difícil".

"Acho que essa medalha representa tudo isso, toda minha história, toda minha luta. Hoje ela foi premiada. Foi aqui e nas Olimpíadas também. Estou muito feliz de ser quem eu sou, de representar tudo que represento. Espero continuar fazendo história”, acrescentou a campeã.

Rebeca Andrade também é a segunda ginasta preta da história a se tornar numero 1 de um Mundial. A primeira foi a americana Simone Biles.