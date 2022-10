Torcida organizada do Flamengo em SG 'estica' comemorações pela conquista da Libertadores

Membros da Torcida Organizada Urubêbados, de Maria Paula, em São Gonçalo, viveram um fim de semana especial, com a organização de um grande evento para acompanhar a decisão da Copa Libertadores da América, entre o Flamengo e o Athletico-PR, no Bar do DJ Fabynho. Uma lona foi montada e um telão instalado para que todos se confraternizassem e não perdessem um só lance da partida, vencida pelo clube carioca. Com o confirmação do tricampeonato nessa competição, foi iniciada uma festa, com muito samba ao vivo e música eletrônica, que só terminou na manhã desse domingo.

"Torcer pelo Flamengo é sempre uma emoção especial", disse Roberto Luís, o presidente da Torcida Urubêbados. A torcida A torcida foi fundada em 2016 e é composta por moradores de Maria Paula, que se reúnem sempre que há jogos do Flamengo. Além da paixão pelo rubro-negro carioca, os integrantes gostam de uma boa festa e samba. E para unir o útil ao agradável, procuram também, nesses eventos, promover ações de solidariedade, destinados a ajudar as entidades assistenciais da região.

“Nossa torcida é composta por um grupo de amigos. O futebol, samba e solidariedade se completam. E é assim que procuramos manter nossas atividades” disse Roberto Luiz.

Celebração de aniversário - Um dos maiores eventos de aniversário da torcida aconteceu em janeiro de 2020. Um ônibus fretado levou os integrantes até um sítio em Itaipuaçu, na região de Maricá, para um dia inteiro de lazer, com direito a uma roda de samba animada pelo Grupo Amanhecer, com participação especial do DJ Fabinho, nos intervalos.

Além do show do grupo de pagode e música eletrônica, a festa também teve a participação de torcedores-símbolo do Flamengo, como 'Joinha' - o 'Chama o Var do Maracanã'' e do sósia do técnico Jorge Jesus, o 'Mister'.