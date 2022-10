'Gol contra'!: 'Brigões' dão mau exemplo após vitória marcante do Vasco em São Januário (vídeo)

O que deveria ser uma noite feliz após a difícil vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, nesse sábado (22) e a quase consolidação do 'sonho' de voltar à elite do futebol brasileito, alguns torcedores do Vasco deram um péssimo exemplo. Ao invés de se unirem e comemorarem o feito, os brigões começaram a trocar socos e pontapés entre si, em uma rua próxima do estádio, gerando um tumulto generalizado e momentos de horror e pânico entre a multidão.

os vídeos da confusão ganharam as redes sociais Divulgação

Autor: Divulgação

Vídeos que circulam nas rede sociais mostram integrantes de torcidas organizadas do cruz-maltino provocando toda a confusão na entrada da Barreira, em São Cristóvão. Houve muita correria, além de garrafas e tijolos sendo arremessados. A Polícia Militar interviu com bombas e gás de pimenta. A cavalaria também entrou em ação. As cenas lamentáveis receberam comentários de revolta contra o mau exemplo.



* Em apuração