Flamengo, Vasco e Fluminense oficializam propostas para competir por licitação do Maracanã

rupo de estudos com representantes do Flamengo e do Fluminense, montado para elaborar propostas para a nova licitação do Maracanã, terminou de desenvolver sua oferta para competir pelo estádio. Além deles, o Vasco também participa da disputa. O edital da licitação recebe propostas até o dia 27 de outubro.

A 777 Partners, proprietária da SAF do Vasco, revelou que também pretende concentrar esforços na disputa para contar com o estádio a longo prazo. Os concorrentes serão avaliados pela Secretaria da Casa Civil, antes da decisão de quem vai assumir a administração do Maracanã.