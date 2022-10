Fluminense briga por vaga na Libertadores e enfrenta o Avaí na Ressacada

O duelo entre Fluminense e Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo, às 19h, na Ressacada, estádio do Açaí em Florianópolis. Germán Cano, do Fluminense e Guilherme Bissoli, do Avaí, são as grandes promessas de gols para esta noite.

O jogo é fundamental para que o Fluminense continue na briga por uma vaga na Libertadores, já que o time enfrenta a pior sequência da temporada, com três derrotas seguidas e deixando o G4 do campeonato.

O técnico Fernando Diniz poderá contar com o jogador Manoel, que havia sido suspenso pelo STJD pela expulsão no último Fla-Flu, mas obvete um efeito suspensivo.