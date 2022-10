Cidade do Equador onde Flamengo jogará final da Libertadores é atingida por terremoto

Um terremoto atingiu Guayaquil, no Equador, na madrugada deste sábado (15/10). A cidade que sediará o confronto entre Flamengo e Athlético-PR pela final da Copa Libertadores foi abalada por um tremor de magnitude 5,1, na escala Richter.

De acordo com relatos divulgados pela imprensa local, diversos equatorianos precisaram deixar suas residências durante a madrugada devido ao abalo, que, provavelmente, é consequência de uma fratura da placa oceânica sobre a região.

O Instituto Geofísico (IG) do Equador apurou que a profundidade do abalo foi de 40,34 km e aconteceu a uma distância de 7,88 km de Guayaquil. Apesar do impacto, o evento não teve magnitude suficiente para causar tsunamis na região, conforme analisou o Instituto Oceanográfico e Antártico da Armada do Equador (Inocar).

A final da Libertadores acontece no sábado, dia 29 de outubro, às 17h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no centro de Guayaquil.