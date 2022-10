Tribunal absolve jogador do Fluminense de expulsão

O zagueiro Manoel, do Fluminense, foi absolvido de uma expulsão sofrida no jogo contra o Atlético-MG, no último 1° dia de setembro. O atleta foi julgado em audiência realizada pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (14/10).

Os auditores da Quinta Comissão Disciplinar foram unânimes na decisão, e levaram em conta o artigo 258 do CBJD, pelo qual o jogador era processado. A norma propõe penalizar condutas contrárias à ética desportiva com até seis jogos de suspensão.

O lance avaliado aconteceu por volta dos 26 minutos do segundo tempo de partida. O árbitro que apitou a disputa, Luiz Flavio de Oliveira, entendeu, de acordo com a súmula do jogo, que Manoel impediu "um ataque promissor, em um arremate a gol com o uso dos braços". A interpretação foi contestada e revista pelo Tribunal.

Com isso, o atleta está liberado para compor a equipe do tricolor carioca já na próxima partida, que acontece neste domingo (16/10), às 19h, contra o Avaí.

Além da audiência do zagueiro, o Tribunal também avaliou o rival Atlético-MG. O time foi absolvido do processo por uso de sinalizadores na torcida durante o jogo contra o Fluminense. O STJD decidiu a favor do clube após receber um boletim de ocorrência com a identificação dos torcedores que infringiram a norma.