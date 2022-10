Anunciado como novo goleiro da Sociedade Esportiva Búzios, Bruno é alvo de abaixo-assinado

O goleiro Bruno, que retornou ao futebol profissional em julho deste ano, atuou pelo Atlético Carioca para disputar a quinta divisão do futebol carioca e agora, foi emprestado ao SEB (Sociedade Esportiva Búzios) para disputar a quarta divisão do Campeonato Carioca.

Bruno, que foi condenado pela morte de Eliza Samúdio, ao ser anunciado no novo time virou alvo de revolta entre os moradores da cidade de Búzios, que fizeram um abaixo-assinado. O goleiro está em regime semiaberto.

A intenção do protesto é entregar à prefeitura o ofício que foi organizado por grupos feministas que tem como princípio proteger o direito das mulheres. Na publicação do anúncio do atleta como nova contratação, o clube removeu os comentários do público após as diversas críticas ao goleiro.

Até o fechamento desta edição, o goleiro não havia sido localizado para se manifestar sobre o assunto,

* Em apuração