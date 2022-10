Inauguração da Arena Beach Tennis Ralff Abreu no centro de Niterói será neste domingo (9)

Depois do adiamento em virtude das chuvas, o niteroiense Ralff Abreu, ex-top 10 do ranking e vice-campeão mundial pelo Brasil em 2017, inaugura, neste domingo (9), a Arena Beach Tennis Ralff Abreu, situada no Centro de Niterói (RJ), na rua Xavier Brito Nº 22, a partir das 8h.

Serão ao todo cinco quadras de Beach Tennis com toda a infra-estrutura de vestiário, restaurante e bar. O espaço será disponível para o treinamento de alto rendimento do atual 40º do mundo e sua equipe, além da disputa do novo ranking interno que será inaugurado e também aluguel de quadras avulsas.

O dia da inauguração terá um aulão com os professores e clínica de Ralff Abreu e a inauguração do ranking masculino e feminino do local: "Estou muito feliz com essa inauguração em expandir o Beach Tennis por Niterói, esporte que vem crescendo muito. Ter um espaço com toda infra para poder treinar, instalar a equipe de alto rendimento e também o novo sistema de ranking que já vamos implementar na inauguração será muito bom", disse Ralff Abreu, que também é campeão Pan-Americano em 2016 e atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Benevix, Agência Experience Marketing, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip.

"A Arena Ralff Abreu terá como carro chefe o ranking interno, eventos e o clube de jogos. Além dessas atividades vamos oferecer aulas, aluguel, aluguel para mensalistas, clínicas, torneios, e outras atividades", disse Leandro Abreu, gestor da Arena Beach Tennis Ralff Abreu: "O Ranking terá como objetivo estimular ao jogo, num ambiente entre amigos, de forma organizada onde serão divididos por categorias e a cada temporada (seis meses). Os melhores terão acesso a categoria acima. Tudo isto possibilitando de forma bem lúdica o amadurecimento, crescimento técnico, tático e físico de cada aluno participante e com isso um feedback melhor com seu professor para explorar e desenvolver as possíveis dificuldades encontradas. Os eventos terão caráter social, onde a ideia é reunir periodicamente um grupo de mesmo nível técnico e criar desafios valendo pontos para o Ranking e terminando com um churrasco e confraternização. O clube de jogo será feito para associados que queiram jogar fim de semana, meio de semana ou até a semana toda. Esses associados além de jogar estarão participando do Ranking e dos eventos".

Ralff seguirá com sua Escolinha de Beach Tennis na Praia de Icaraí com 350 alunos e sete professores onde visa o desenvolvimento do esporte.

Após a inauguração, Ralff embarca para Santa Catarina onde disputa a Copa das Federações defendendo as cores do Rio de Janeiro em competição que começa na quarta-feira, dia 12, e vai até o dia 15.

Sobre Ralff Abreu



Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos a nível mundial ITF na carreira.

Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país. Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).