Jogadores expulsos em Fla x Flu serão julgados pelo STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima segunda-feira (10/10), às 13h, o julgamento dos cinco atletas que receberam cartões vermelhos durante o confronto entre Flamengo e Fluminense no último dia 18 de setembro, no Maracanã.

Cebolinha e Marinho, do Flamengo, e Caio Paulista e Manoel, do Fluminense, foram acusados pela Procuradoria do Tribunal de praticarem "ato desleal" durante o desentendimento na partida que os levou à expulsão. Eles serão julgados pelo artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Além deles, David Braz, zagueiro do Flu, também recebeu um cartão vermelho e será julgado pelo Tribunal. Ele foi notificado enquanto estava no banco de reservas, logo nos primeiros minutos de jogo, pelo árbitro Raphael Claus por reclamar da arbitragem. O atleta será avaliado pelo artigo 258 do CBJD.

A partida terminou em 2 a 1 para o Fluminense. A arbitragem do jogo foi criticada pelo lance polêmico em que os quatro atletas foram expulsos. O jogador Felipe Melo, do tricolor carioca, trocou empurrões com adversários durante o lance, mas não foi advertido pela arbitragem.