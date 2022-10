Fluminense atrasa salário e não tem previsão de pagar jogadores

Time planeja acertar todas as dívidas antes de novembro, quando acontecem as próximas eleições para a diretoria - Foto: Divulgação/Fluminense

Após a derrota na Copa do Brasil, o Fluminense tem outro problema a resolver; desta vez, financeiro. A diretoria do time comunicou aos jogadores e funcionários que o pagamento dos salários irá atrasar neste mês. As informações são do portal "Netflu".

O tricolor carioca costuma entregar a remuneração de seus servidores no quinto dia útil de cada mês. Porém, segundo o portal, o clube já sabe que não conseguirá cumprir com o compromisso até a próxima sexta (07/10), quinto dia útil de outubro, e ainda não determinou uma data para quitar as dívidas. Além disso, funcionários de diversas áreas do time relatam estar enfrentando dificuldades com o recolhimento do FGTS.

Ainda de acordo com o veículo, a diretoria atual, presidida por Mário Bittencourt, planeja quitar todas as pendências financeiras até meados de novembro, quando acontecem as próximas eleições para a Presidência do Flu.



Alguns dos motivo do atraso seriam o fato de não ter vendido nenhum jogador na temporada após a negociação do atacante Luiz Henrique, e a eliminação da Copa do Brasil, competição que ofereceria uma recompensa de aproximadamente 25 milhões de reais em caso de chegada à final. A aposta da direção está nas tentativas de acordos judiciais para aliviar o fluxo de caixa e nos valores repassados de transações internacionais.

Fora da Copa, o Fluminense segue disputando o Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time está na terceira posição da Série A. Pelo Brasileirão, seu próximo confronto será contra o América-MG, às 18h deste domingo (09/10), no Maracanã.