Goleiro Bruno é contratado por time da quarta divisão do Carioca

"Bem-vindo, goleirão!" Assim foi anunciada a contratação do goleiro Bruno Fernandes, de 37 anos, pela Sociedade Esportiva Búzios – clube que atualmente disputa a Série B2 do Campeonato Carioca. O anúncio foi feito na última terça-feira (4) através de um curto vídeo do jogador treinando com o uniforme da equipe carioca divulgado nas redes sociais do clube.

A publicação de boas-vindas ao goleiro está com os comentários bloqueados. Contudo, alguns internautas demonstraram indignação com a nova contratação do SEB através das redes.

Só aqui no Brasil que os agressores contra mulheres ficam no futebol.



Deus me livre de ter um cara desses no meu time. — Mottaᶜᵃᵐ🇧🇷 (@motta0909) October 5, 2022

Bruno Fernandes foi condenado pelo homicídio de Eliza Samudio, sua ex-namorada, em 2013. Sentenciado a 22 anos de prisão – posteriormente reduzido para 20 anos e nove meses –, Bruno conseguiu progressão ao regime semiaberto em 2019. Desde então, o goleiro tenta voltar a atuar profissionalmente.



O atleta possui contrato com o Atlético Carioca, mas foi emprestado ao Búzios para treinar e continuar disputando títulos.