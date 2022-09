Destaque da base assina para jogar no Flamengo até 2024

Werton já jogou com o time profissional do Flamengo em três ocasiões desde julho - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Werton já jogou com o time profissional do Flamengo em três ocasiões desde julho - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Um dos principais destaques da base do Flamengo, Werton, assinou contrato para jogar com a camisa do rubro-negro até 2024.

O atacante de 19 anos já integrou o time profissional e chegou a jogar três partidas pelo Brasileirão. Ele estreou no profissional no último dia 1° de julho, durante o jogo contra o Cuiabá.

O contrato estabelece uma multa rescisória de 70 milhões de euros, o que equivale a, aproximadamente, 356 milhões de reais.

Leia também:

➢ Meia revelado no Paulistão 2022 assina para jogar pela base do Flamengo