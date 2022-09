Insultos racistas contra Vinícius Júnior são investigados na Espanha

Foram arremessados objetos nos jogadores na comemoração do gol do Real - Foto: Divulgação

A justiça da Espanha iniciou uma investigação, nesta semana, sobre os insultos racistas de torcedores do Atlético de Madrid contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Provincial de Madri, nesta sexta-feira (23).

A ação foi iniciada devido aos cânticos de conotação racista ouvidos dentro e fora do estádio Metropolitano, no clássico que ocorreu entre Atlético de Madrid e Real Madrid, no último domingo (18).

O MP demandou que a polícia analise as gravações de vídeo feitas durante o jogo para que sejam identificadas as pessoas que proferiram os insultos racistas.