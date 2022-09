São Gonçalo Basquetebol define colocação na tabela em jogo neste domingo (25)

Neste domingo (25), às 14h, o time de basquete de São Gonçalo, que conta com jogadores da Universo, fará seu último jogo da fase classificatória da Liga Super Basketball contra a equipe do Gil Divers na Arena Sodiê, em Mesquita. A competição premia o melhor time amador do estado.



A equipe já está classificada para as eliminatórias e pode brigar por título. A última partida define apenas a colocação na tabela. Ganhando o São Gonçalo se classifica em terceiro lugar e perdendo se classifica em quarto.

O time ganhou três dos cinco últimos jogos, sendo os dois mais recentes com vitória.

Karatê da Universo no JUBs

Duas atletas de karatê da Universidade Salgado de Oliveira representam São Gonçalo nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), junto com a delegação dos atletas da Federação do Estado do Rio de Janeiro (FEURJ), esta semana em Brasília.



Nesta quarta-feira (21), a atleta Carla Oliveira, estudante do 8° período de Educação Física da Universo SG, estreou no tatame.

A atleta Kelly Fernandes, que cursa o 6º período de Fisioterapia também na Universo de SG, entrou no tatame esta quinta-feira (22).