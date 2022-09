O sonho do Futebol Profissional está mais próximo para crianças do Projeto COT/SG

A equipe do Centro de Oportunidades ao Talento (COT), conhecido como ‘Projeto COT’, realiza, neste sábado (17), o 'Torneio Interno' em São Gonçalo. O evento é aberto ao público e começa às 8h no Centro de Treinamento do COT (antigo campo do Cruzeiro), na Rua Porto da Pedra, s/n, no bairro Porto Novo.

A equipe do Centro de Oportunidades ao Talento, projeto criado por Clayton Divina, que é ex-jogador de futebol profissional e presidente do COT, costuma realizar peneiras com clubes parceiros, assim como será feito no evento deste sábado (17), que vai contar com a presença de grandes nomes, como Ricardo Rocha (ex-zagueiro da Seleção Brasileira), Marcão (pai do jogador Diego Souza), membros do Clube Athletico Paranaense (como Jefinho, observador técnico do clube) e padrinhos do COT. Além disso, o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, que é padrinho do projeto, também estará presente.

Estão inscritas para participar do Torneio as categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 dos seguintes projetos: COT Porto Novo – Matriz; COT Santa Isabel; BW Ilha do Governador e Projeto Bom de Bola de Caxias.

O projeto social é uma referência no Brasil e tem como objetivo desenvolver crianças e adolescentes através do esporte. O projeto também conta com uma equipe de professores qualificada e garante às crianças e adolescentes uma oportunidade para que o sonho do futebol profissional seja uma realidade na vida dos alunos.

Todas as informações, sobre o COT e o 'Torneio Interno' do dia 17 de setembro, podem ser encontradas no Instagram: projetocotsg ou no Facebook: cotcentrodeoportunidadeaotalento. O Projeto está presente em São Gonçalo (RJ), Santa Isabel (RJ) e Tabuleiro (MG). Já a sede fica localizada na Rua Silvio Vale, nº 45, no bairro do Gradim, em São Gonçalo.