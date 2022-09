Convocado para a seleção paraguaia, Gatito Fernández será desfalque no Botafogo

Lucas Perri é uma opção para a vaga no Botafogo - Foto: Divulgação

Lucas Perri é uma opção para a vaga no Botafogo - Foto: Divulgação

Gatito Fernández, goleiro titular do Botafogo, irá desfalcar o time na partida contra o Goiás, no dia 28 desse mês. A convocação para a seleção paraguaia será para os amistosos contra Emirados Árabes e Marrocos, nos dias 23 e 27, tornando inviável a sua volta a tempo do jogo em Goiânia pelo campeonato brasileiro.

Contratado pelo Botafogo, Lucas Perri poderá então ter a oportunidade de estrear pelo clube, opção que foi sugerida pelo próprio treinador, Luís Castro.