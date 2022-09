Tite convoca Seleção para últimos amistosos antes da Copa

Foi anunciada nesta sexta-feira (09/09) a escalação da Seleção Brasileira para os últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo do Qatar. Divulgada em uma coletiva de imprensa transmitida pelo canal no YouTube da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a lista selecionada pelo técnico Tite conta, entre outros destaques, com os nomes do atacante Pedro e do meio-campista Everton Ribeiro, ambos do Flamengo.

Além da dupla do Rubro-negro e do goleiro Weverton, do Palmeiras, todos os outros jogadores convocados jogam por times estrangeiros. A listagem conta também com dois atletas que irão vestir a camiseta da Seleção pela primeira vez: os zagueiros Bremer, da Juventus, e Ibañez, do Roma.

"Que fique uma mensagem clara a todos: façam os seus melhores. Estejam nos seus mais altos níveis em seus clubes. Dessa forma teremos o melhor senso de justiça na convocação final", afirmou o técnico a respeito do processo de seleção. Entre as principais ausências na lista, estão Philippe Coutinho, Gabriel Jesus e Daniel Alves, trio frequente nas convocações do treinador.

Confira abaixo a lista completa de convocados:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros:

Bremer (Juventus)



Éder Militão (Real Madrid)

Ibañez (Roma)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Laterais:

Alex Sandro (Juventus)



Alex Telles (Sevilla)

Danilo (Juventus)

Meio-campistas:

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)



Lucas Paquetá (West Ham)



Atacantes:

Antony (Manchester United)



Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Roberto Firmino (Liverpool)



Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr (Real Madrid)

A Seleção enfrenta Gana às 15h30 do dia 23 de setembro, na comuna francesa de La Havre. No dia 27, o Brasil volta a campo no mesmo horário para um confronto com a Tunísia, em Paris. Os amistosos são os últimos compromissos do time de Tite antes da estreia do país na Copa do Mundo 2022, no Qatar. O primeiro jogo da Seleção no torneio será contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.