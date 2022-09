CEO do Botafogo deixa clube e processa dono do Alvinegro

Jorge Braga deixa o cargo de CEO do Botafogo e agora processa John Textor, dono do clube. - Foto: Reprodução/Instagram

Jorge Braga deixou o cargo de CEO do Botafogo. O executivo se despediu do clube em uma carta aberta publicada suas redes sociais, nesta sexta-feira (9), onde fala sobre o sentimento de realização e a honra por ter colocado seu nome na história do Alvinegro.

Mesmo com o tom de carinho e gratidão, Jorge não sai em clima de paz, já que está processando John Textor, dono do clube, segundo informações do colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Braga alega falta de pagamento de salários, esvaziamento de sua função e falta de autonomia.

O Botafogo tirou o poder de Jorge Braga como representante do clube junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Com isso, ele afirmou no processo aberto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que suas funções estavam sendo esvaziadas.

Na terça-feira (6), a Justiça entendeu que Braga teve seu poderes diminuídos e que, portanto, não tinha condições de desempenhar suas funções, por isso deu decisão favorável, que o libera de cumprir o seu contrato.