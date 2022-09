Alison dos Santos vence e é campeão invicto da Diamond League 2022

Atual campeão mundial dos 400 metros com barreiras, o brasileiro Alison dos Santos voltou a fazer história ao conquistar, de forma invicta, o título da temporada 2022 da Diamond League (Liga Diamante) nesta quinta-feira (8). O campeonato é o principal circuito de provas do atletismo do planeta. Ele venceu a última etapa, disputada em Zurique (Suíça), ao cruzar a linha de chegada em 46s98, deixando para trás os norte-americanos Khaliffah Rosser (47s76) e CJ Allen (48s21).

O paulista de São Joaquim da Barra, de 22 anos, tornou-se o primeiro campeão do país em provas de pista da Diamond League. Ele se junta agora à compatriota Fabiana Murer, ex-saltadora com vara, que já conquistou o bicampeonato (2010 e 2014) na competição.

O ano de 2002 foi mesmo especial para Alison. Em julho ele alcançou a liderança do ranking da World Athletics (Associação Internacional de Atletismo) após faturar o título do Campeonato Mundial em Eugene (Estados Unidos) em 46s29, o menor tempo feito por ele este ano.