Jogadores do Vasco voltam de Maceió com sintomas de gastroenterite

Seis jogadores do Vasco voltaram da derrota por 2 a 0 contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, na última quinta-feira (18), com sintomas de gastroenterite, segundo o diretor médico do clube, Gustavo Caldeira.

O Gigante levou sua própria água do Rio de Janeiro e estabeleceu regras estritas de alimentação, hidratação e higiene pessoal, mas não foi capaz de prevenir casos de rotavírus entre seu elenco, em meio a uma crise de contaminação da água pela doença na cidade, o Vasco não conseguiu evitar os desfalques.

Os nomes dos jogadores infectados não foi divulgado pelo clube, mas Caldeira informou que eles já foram medicados e estão sob observação do departamento médico cruzmaltino. No último confronto entre o Vasco e CSA também foram registrados casos sintomáticos de gastroenterite, diarreia, vômito, febre e dores abdominais, mas na ocasião entre os jogadores do próprio Azulão.

A contaminação do plantel vascaíno mobilizou a Secretaria de Saúde do Estado nordestino, que em nota oficial descartou a possibilidade de surto de contaminação na capital, informando ainda que apenas três casos de rotavírus foram confirmados em Maceió entre os dias 1 de 18 de agosto.