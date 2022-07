Maricá sedia até domingo o Campeonato Brasileiro Juvenil e Master de Tiro com Arco

Desta quinta-feira (28/07) a domingo (31), 144 atletas, representando 35 clubes de 16 estados, fazem de Maricá a capital nacional do tiro com arco: está sendo disputado na cidade o 15º Campeonato Brasileiro Juvenil e Master de Tiro com Arco, na sede da Confederação Brasileira da modalidade (CBTArco), em Itapeba. No evento, os competidores de equipes masculinas e femininas estão divididos nas categorias sub-15, sub-18, sub-21 e 50+ (esta última reunindo os atletas master). Os campeões serão conhecidos no início da tarde de domingo.

O presidente da CBTArco, João Cruz, celebrou a parceria firmada pela entidade com a Prefeitura de Maricá, que em dez anos transformou a cidade num celeiro de talentos do esporte: 70% da seleção nacional são de atletas maricaenses – os demais vêm mensalmente à cidade para séries de treinos. Ele também destacou que, além do investimento no centro de treinamentos, a Prefeitura passou a apoiar um clube da modalidade, o Dispara Brasil, que reúne as grandes promessas do tiro com arco.

"Basta dizer que Marcus Vinícius D'Almeida e Ana Luiza Caetano, ambos munícipes, acabaram de voltar da Colômbia, onde disputaram a quarta etapa do mundial, com o terceiro lugar nas duplas mistas. Eles superaram na final uma dupla da Coreia do Sul, que é a grande potência mundial do tiro com arco e detém uma hegemonia de 20 anos no esporte", celebrou Cruz, lembrando a medalha de ouro conquistada por Marcus Vinícius na etapa de Paris da Copa do Mundo, na qual derrotou três campeões olímpicos.

Maricá como referência no esporte

O secretário de Esporte de Maricá, Filipe Bittencourt, afirmou que o evento ajuda a consolidar a cidade como referência brasileira no esporte, o que se reflete na popularização do tiro com arco, modalidade pouco conhecida e praticada no país. Ele lembrou também que, em novembro, o local vai receber o Campeonato Brasileiro adulto do esporte.

"Apoiar uma competição como esta é fundamental para nosso município, também para incentivar os jovens a praticar. Sempre visitamos as escolas com o projeto de iniciação ao tiro com arco e o interesse das crianças é enorme, tanto que hoje temos atletas nossos disputando este campeonato", disse.