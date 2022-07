Itacoatiara Big Wave 2022 acontece neste domingo (31)

O Itacoatiara Big Wave (IBW) 2022 emitiu o sinal verde para a realização da primeira e inédita sessão de surfe de tow-in, que deve acontecer neste domingo (31), na Praia de Itacoatiara, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo os organizadores do IBW, um sólido swell se aproxima da Praia da Região Oceânica de Niterói, na conhecida Laje do Shock (atrás da Pedra do Pampo Club). Surfistas da elite do surfe de ondas grandes estão disputando a premiação de R$ 100 mil, entre eles Lucas Chumbo, Katie McConnell (EUA) e Gabriel Sampaio, que estarão no mar de Itacoatiara neste domingo.

Nessa modalidade, os surfistas são rebocados por um jet ski devido à potência e desafio das ondas. O IBW 2022 é a 1ª competição de surfe no Brasil simultânea de ondas grandes e tow-in. A primeira janela do campeonato atingiu séries de sete metros e os big riders entraram no mar de jet ski pela Praia de Itaipu para conseguirem descer nas remadas.

A chamada de domingo é aberta a qualquer surfista que, para se inscrever, deve enviar vídeos das ondas surfadas para a organização do evento. Após o encerramento da janela de competição, previsto para 31 de agosto, as ondas serão julgadas por uma comissão de arbitragem profissional, utilizando os critérios da Liga Mundial para o surfe de ondas grandes. A previsão é de, no total, até 4 chamadas para as sessões de surfe válidas para competição.

Segundo os organizadores do IBW, as chamadas serão realizadas com base na previsão das grandes ondulações (swells). Na Praia de Itacoatiara acontecerão as chamadas para surfe na remada e na Laje do Shock (atrás da Pedra do Pampo Club), para o tow-in, o que vai depender das condições das ondas. Elas são confirmadas com antecedência entre 48 e 72h e as sessões ocorrerão entre 6h e 12h. O surfista com o maior somatório nas duas melhores ondas será o vencedor. O Itacoatiara Big Wave premia também cinegrafistas e pilotos de jet ski que atuarem no reboque de atletas.

Idealizador da prova, o presidente da Associação de Surf de Ondas Grandes e Tow-In de Niterói, Alexey Wanick, comemora as condições oferecidas por Itacoatiara para a prática desse tipo de esporte. “Itacoatiara possibilita tanto o surfe na remada na praia quanto o tow-in na Laje do Shock. Foi pensando nessas características que desenvolvemos o IBW 2022, 1ª competição simultânea no Brasil de surfe de ondas grandes e tow-in. O projeto contribui para consolidar Niterói como referência brasileira no surfe de ondas grandes”.

O IBW segue o modelo do “Circuito Mundial de Ondas Grandes”, numa das praias mais bonitas de Niterói, Itacoatiara, que fica a 20 minutos do Rio de Janeiro. Surfistas consagrados do mundo, como Lucas Fink, Michaela Fregonese, Kalani Lattanzi e Gabriel Sampaio são esperados no campeonato. Gabriel Sampaio, inclusive, já deu uma mostra do que se pode esperar de seu desempenho nas provas, surfando, agora em maio, aquela que foi considerada a maior onda já registrada na laje do Shock de Itacoatiara, um swell de cerca de sete metros.

O Itacoatiara Big Wave tem patrocínio da Enel Distribuição Rio, da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), com apoio da Arenque Surfboards, IBMR Centro Universitário, Organics e E-Vianna Personal.

O Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Luiz Carlos Gallo, relembra que Niterói cada dia mais se reafirma como celeiro de atletas de qualidade em diversas modalidades, entre elas, o surfe.

"Niterói é um celeiro de atletas e tem a tradição de sediar diversos eventos esportivos. É uma cidade que respira esporte. Pesquisei para entender como funcionava esse tipo de esporte para adaptá-lo para nossas praias e dar apoio na organização dos torneios de ondas gigantes na cidade. E, mais uma vez, com certeza, teremos a presença de atletas consagrados mundialmente disputando provas de surfe em Itacoatiara”, afirma Gallo.