Vasco assume vice-liderança da Série B depois de goleada contra CRB

Depois de duas derrotas e um empate nas últimas rodadas, o Vasco da Gama voltou a vencer no Campeonato Brasileiro em partida contra o CRB, de Alagoas, na noite desta quinta-feira (28/07). O time carioca goleou o adversário por 4 a 0 no estádio São Januário. Com a vitória, o cruz-maltino sobre para a segunda posição na Série B do Brasileirão.

Logo aos três minutos do primeiro tempo, o volante Andrey Santos, de 18 anos, cabeceou a bola no gol pela primeira vez na partida. Aos 12 do segundo tempo ele ampliou o placar mais uma vez, além de chamar atenção ao longo do jogo dominando o meio-campo com a camisa 8. Entre um gol do volante e outro, o atacante Rainiel marcou um dos gols, com assistência de Yuri Lara. O novato Eguinaldo, de 17 anos, fez o quarto gol aos 47 minutos do segundo tempo, seu primeiro pelo time profissionalmente.

O time foi comandando pelo auxiliar interino Emílio Faro, que comanda a equipe desde que Maurício Souza foi desligado. A goleada deixa o time com 38 pontos, na vice-liderança da Série B, sete a menos que o líder Cruzeiro. A próxima disputa do Vasco é contra a Chapecoense, também no São Januário, às 16h do próximo domingo (31/07). Já o CRB, atualmente na oitava posição, só joga novamente na quinta-feira que vem (04/07), contra a Ponte Preta.