Jogo entre Vasco x Sport no Maracanã é confirmado pela CBF

Vasco x Sport será no Maracanã, pela Série B - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Maracanã como local para partida entre Vasco x Sport, no domingo (3), às 16h, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão.

A CBF acatou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Flamengo, no entanto, tentou impedir, por meio de recurso, que o jogo acontecesse.

Maracanã lotado

Dos 65 mil disponibilizados ao Vasco, 50 mil foram vendidos e restaram apenas as gratuidades, que são exigidas por lei.

A venda dos ingressos começou às 10h desta terça-feira (28), apenas para sócios do clube. No entanto, com a abertura ao público em geral, iniciada às 13h30, todos os bilhetes foram esgotados em pouco mais de seis horas.