Fluminense passa dos 45 mil sócios

O Fluminense passou a marca de 45 mil sócios, nesta quarta-feira (29). O clube, inclusive, passou Botafogo e Fortaleza. Até o momento, o Fluminense conta com 45.696 associados, enquanto o Botafogo tem 43.202 e Fortaleza, 43.813.

O Flu lançou o novo programa de sócios há três semanas. Naquele momento, o clube tinha 37 mil no momento do lançamento. Nas últimas 24 horas, motivados pela compra de ingressos com prioridade para o jogo de despedida de Fred, que acontece contra o Ceará, no dia 9 de julho, mais de 3 mil torcedores se associaram.

No próximo jogo pelo Brasileirão, o Fluminense encara o Corinthians, no sábado (2), às 16h30, no Maracanã.