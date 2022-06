Pausa no futebol: Vanderlei Luxemburgo é pré-candidato ao Senado por Tocantins

Vanderlei Luxemburgo, treinador de futebol que teve passagens por várias equipes brasileiras, anunciou nesta quarta-feira (29) a sua pré-candidatura ao Senado pelo Estado de Tocantins.

"Saí de casa muito cedo para realizar o sonho de ser jogador de futebol. Não foi fácil, mas, com muito orgulho, posso dizer que o esporte salvou a minha vida. As dificuldades sempre foram um combustível para eu superar obstáculos e lutar por aquilo que acredito. No esporte, cumpri minha missão. Estudei muito, trabalhei em equipe e levei inovação e gestão para a minha atividade. Me tornei um vencedor, reconhecido no Brasil e no mundo. Mas a vida me apresenta uma nova missão. Representar o nosso Tocantins. O estado que eu escolhi para morar e para investir", disse Luxa, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Em março, Luxa se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). O treinador não anunciou a aposentadoria definitiva no futebol, mas revelou, recentemente, que iria dar uma pausa no esporte.