Neymar deseja continuar no PSG e irá dificultar sua possível saída

Neymar tinha o desejo de sair do Paris Saint-Germain em 2019 e o clube o impediu. Agora, após três anos, o cenário se inverteu. O brasileiro deseja continuar no clube e os franceses querem a sua saída para passar por um processo de renovação de elenco, mesmo que Neymar tenha um contrato até junho de 2025. Devido a isso, o jogador tem feito jogo duro e diante das notícias sobre uma eventual saída, anunciou não ter a intenção de sair.

De acordo com o jornal espanhol ‘El País’, o PSG já teria avisado o estafe do brasileiro informando que o jogador não faz parte dos planos do time para a próxima temporada. A decisão foi passada para o pai do camisa 10, que também é o empresário de Neymar. Essa concordância passou também pelo atacante Kylian Mbappé, o principal jogador do time nos últimos anos.

Segundo o jornal espanhol, a diretoria do clube parisiense passou a enxergar Neymar de outra maneira, após renovar o contrato com Mbappé, que se encaixa melhor no projeto esportivo que o PSG vem implementando atualmente. O francês de apenas 23 anos, exigiu algumas mudanças para continuar seu vínculo com o clube, uma dessas mudanças seria a saída de Neymar, que foi duramente criticado na França por episódios de "sistemática indisciplina". Porém, nenhuma das duas partes se manifestou.

O jornal El Pais ainda afirmou que o PSG vem buscando uma maneira mais amigável para o caso ser resolvido, o empresário de Neymar teria exigido o pagamento que é estipulado no contrato, cerca de 200 milhões de euros (por volta de R$ 1,1 bilhão).

No entanto, o que foi levantando pelo ‘Estadão’ é que Neymar deseja se reapresentar ao clube depois de suas férias, quando o time fará uma pré temporada no Japão e que o jogador não deseja sair do clube, como quis em 2019, ao tentar voltar para o Barcelona. O brasileiro deseja continuar seu contrato até 2025 e talvez estender por mais dois anos.