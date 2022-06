Vasco enfrenta Novorizontino pela primeira vez, nesta quarta

O Vasco enfrenta o Novorizontino pela primeira vez em sua história nesta quarta-feira (29), às 21h30. O confronto, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série, terá lugar no Estádio Jorge Ismael de Biasi, mais conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte, São Paulo.

Na vice-liderança, com 30 pontos, quatro atrás do líder Cruzeiro, o Vasco vem de uma série de quatro vitórias consecutivas, contra a própria Raposa, o Náutico, o Londrina e o Operário, e vive seu melhor momento na competição até agora. Única invicta na competição, a equipe comandada por Maurício Souza tem nove pontos de vantagem sobre o quinto colocado Sport, que já jogou na rodada.

O Novorizontino, por sua vez, é o 14ª colocado, com 17 pontos, três a mais que o Náutico, primeiro time na zona de rebaixamento. O clube paulista quebrou um jejum de seis jogos sem ganhar, com a vitória por 1 a 0, sobre o Bahia, no último sábado (25), em partida que marcou a estreia do técnico Rafael Guanaes.

Melhor visitante da competição, o Tigre do Vale não vence em casa há dois meses e precisará superar uma série de desfalques para bater o Cruzmaltino. Dentre estes está o capitão da equipe, o lateral-esquerdo Romário, que tomou o terceiro amarelo contra o Bahia, na rodada passada, e deve ser substituído por Reverson. O técnico Rafael Guanaes também conta com o retorno de alguns jogadores para a partida.

Poupado no último jogo, o zagueiro Rodolfo Filemon deve começar jogando ao lado de Joílson. O lateral-esquerdo Felipe Albuquerque e os volantes Léo Baiano e Gustavo Bochecha voltam de suspensão e também devem receber nova oportunidade entre os titulares. Com isso, Danielzinho, que foi improvisado como volante contra o Bahia, deve voltar para a ponta-esquerda e Douglas Baggio deve ser deslocado para a direita.

Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Operário, na rodada passada, o Vasco do técnico Maurício de Souza também deve passar por algumas mudanças. Com apenas um gol marcado na competição, o atacante Getúlio deve perder a vaga para Figueiredo, que terminou a última partida como nove.

Além disso, o meia Carlos Palácios, que entrou bem no último jogo, anotando um golaço de falta para fechar a goleada sobre o Fantasma e acabar com um jejum de mais de um ano sem marcar, também deve receber nova oportunidade entre os titulares. A expectativa é de que o chileno comece na esquerda, com Nenê centralizado e Gabriel Pec pela direita.