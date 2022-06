Dorival Júnior toma punição por expulsão no Ceará e não poderá comandar o Flamengo na Libertadores

O Flamengo tem mais um desfalque importante no jogo contra o Tolima pelas oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (29). Mesmo tendo viajado com o elenco, o treinador Dorival Júnior irá cumprir uma suspensão de um jogo de quando ele ainda comandava o Ceará, quando foi expulso da partida do Ceará contra o Independiente-ARG, na Copa Sul-Americana.

A ausência do técnico é mais um problema que o Flamengo enfrentará, já que o time passa por um surto de covid e sete jogadores não viajaram com o clube após testarem positivo. Rodrigo Caio é a exceção, pois não viajara com o time devido a um problema de tendinite no joelho.

O Flamengo enfrentará o Tolima nesta quarta-feira (29), às 21h30, em Ibagué, Colômbia. O rubro-negro ficará no comando de Lucas Silvestre, o filho e auxiliar de Dorival Júnior.