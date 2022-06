'Receba!': Falcão vai agenciar carreira do 'Luva de Pedreiro'

O ex-jogador e um dos maiores de todos os tempos do futsal brasileiro, Falcão, anunciou nesta terça-feira (28), nas suas redes sociais, que irá agenciar a carreira do influenciador Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro'. A empresa que vai cuidar da vida profissional do jovem é a F12.

"RECEBA o que for seu! Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar! O mundo abraçou você e sua #Tropa e eu também! TODAS as decisões serão suas e da sua família, pois o que é pouco pra um, pode ser muito pra outro!", escreveu Falcão.

O 'Luva de Pedreiro' ainda precisa resolver pendências jurídicas com a empresa de Allan Jesus, antigo e primeiro agente de Iran Ferreira.

Recentemente, Iran Ferreira teve problemas de acesso às suas contas no WhatsApp e TikTok. Ele já recuperou as senhas. No Instagram, ele tem mais de 15 milhões de seguidores.