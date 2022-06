STJD vai investigar gritos homofóbicos em Botafogo x Fluminense

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá analisar um vídeo em que torcedores do Botafogo gritaram cantos homofóbicos aos jogadores do Fluminense, no fim do aquecimento, na escadaria que dá acesso ao vestiário.

No vídeo que foi gravado no Setor Oeste inferior do Nilton Santos, onde estava a torcida do Botafogo, o zagueiro David Braz chegou a parar na escadaria e 'encarou' os botafoguenses. Gritos como "time de viado" foram ouvidos.

O caso será analisado pelo STJD. O Botafogo corre risco de sofrer punição. Na bola, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, no último domingo (26), pela 14ª rodada do Brasileirão.