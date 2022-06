Roberto Dinamite sobre nova internação: "Está tudo bem"

Roberto Dinamite, considerado um dos maiores ídolos da história do Vasco, precisou ser internado após uma infecção causada por uma bactéria. O ex-jogador postou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (21), dizendo "que está tudo bem".

"Estou aqui para dizer a todos vocês que está tudo bem. Tive uma infecção por bactéria, descobri. Graças a Deus está tudo e bem e logo logo estou voltando para casa. Obrigado pela força e carinho de vocês", falou Roberto.

No ano passado, Roberto Dinamite foi diagnosticado com um câncer no intestino. Desde a descoberta da doença, o ex-Vasco está realizando o tratamento. Em abril, Dinamite recebeu uma linda homenagem no estádio de São Januário. Ele ganhou uma estátua, em uma linda festa que contou com a torcida vascaína, amigos e personalidades do futebol, como Zico e Júnior.