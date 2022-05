Ex-Fla, Erick Flores está preso por não pagamento de pensão alimentícia

O meia Erick Flores, revelado no Flamengo e, atualmente, jogador do Remo, está preso no município de Erechim, no Rio Grande do Sul, por não pagamento de pensão alimentícia. Segundo o ge, o valor da dívida é cerca de R$ 250 mil.

Ao g1, o delegado Gustavo Ceccon falou que só ira liberar Erick Flores com a regularização da dívida. "O jogador vai ter que providenciar a regularização desses valores para que seja colocado em liberdade", disse.

Erick foi preso na noite da última segunda-feira (23), em Erechim, no RS, após derrota do Remo por 2 a 1 para o Ypiranga, pela Série C do Brasileiro. Ele foi detido no fim do jantar da delegação.

Em 2020, o jogador também foi preso pelo mesmo motivo: não pagamento da pensão alimentícia. Naquela ocasião, ele foi abordado por um oficial de Justiça que fez valer o cumprimento de um mandado de prisão.