Goleiro Santos, do Fla, deve voltar a campo em duas ou três semanas

O Flamengo vive uma grande interrogação debaixo das traves. Hugo Souza vem sendo bastante criticado pelas recentes falhas, enquanto Diego Alves trava uma 'batalha' interna com a comissão técnica. Por fim, aparece o goleiro Santos, que em pouco tem de casa já se machucou. Com lesão grau 2 na coxa, e em processo de fisioterapia, a expectativa é que ele volte entre duas ou três semanas.

Santos, que deve ser o titular quando estiver pronto clinicamente, ainda está em tratamento fisioterapêutico e deve retomar o trabalho da parte física em breve. Tudo dependerá de como o goleiro irá reagir ao processo de recuperação muscular.

O próximo compromisso do Flamengo é o clássico contra o Fluminense, no domingo (29), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.