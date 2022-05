A Roma é campeã da Conference League 2021/22. A equipe italiana venceu o Feyenoord por 1 a 0, no estádio Air Albania Stadium, na Albânia, nesta quarta-feira (25). O meio-campista Nicolò Zaniolo marcou o único gol da partida e garantiu o título.

A partida iniciou com baixa intensidade e o primeiro tempo ficou marcado pelas poucas chances de gol. No entanto, aos 31 minutos, Nicolò Zaniolo dominou a bola no peito e tocou de pé esquerdo na saída do goleiro Bijlow, para fazer o que seria o gol do título. Já na segunda etapa, as chances foram aparecendo gradativamente e fazendo com que os goleiros trabalhassem mais, inclusive o português Rui Patrício. Contudo, a Roma conseguiu segurar o resultado e se sagrou a grande campeã do torneio.

Vale lembrar que a Roma é a primeira equipe campeã da Conference League. A competição, criada pela UEFA, começou a ser disputada nesta temporada.