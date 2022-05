Campeonato de Canoa Havaiana será disputado neste sábado em Niterói

A praia de São Francisco, em Niterói (RJ), recebe no próximo sábado (28), a partir das 7h, a sétima edição do Super Paddle, Campeonato Niteroiense de Canoa Havaiana.



Com mais de 500 inscritos, as categorías, V1 open 40+ masculina e feminina, OC1 open/ estreantes/ master 40+, 50+ Masculina e feminina, OC2 open - Masculina/Feminina/Mista, OC6 Master 40+ - Masculina/Feminina/Mista, OC6 Master 50+ - Masculina/Feminina/Mista, OC6 Estreantes, OC6 - Master 60+ Masculina/Feminina/Mista, OC6 - Open - Masculina/Feminina/Mista - e V3 - Open - Masculina/Feminina, terão percursos de 8km e 12 km.

O Super Paddle, que tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL, através da Prefeitura de Niterói, contará com premiação em medalhas para os três primeiros colocadas (ouro/prata/bronze) de todas as categorias. As premiações para as canoas individuais V1 e OC1 Open serão divididas da seguinte forma: R$400,00 para o 1º lugar(Mas/Fem), R$200,00 para o 2º lugar(Masc./Fem). e R$150,00 para o 3º lugar.

"Hoje Niterói é considerada o polo da canoa havaiana no Brasil com seus 35 clubes, diversas competições, e grandes resultados na modalidade. E nesse ano a Secretaria tem previsto no seu calendario mais de 10 campeonatos. A visibilidade nacional acontece naturalmente por Niterói possuir uma orla privilegiada que permite a definição de raias adequadas, cenário perfeito para realização de eventos desse porte, que impulsionam o turismo e alavancam a economia da cidade" disse Luiz Carlos Gallo, secretário de esportes e lazer de Niterói.

O evento ainda contará com show e DJ animando o público e os participantes. Para mais informações, basta acessar @superpaddle.21.