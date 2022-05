Zagueiro tricolor está fora de confronto decisivo pela Sul-Americana

Em terceiro lugar, com oito pontos, o Fluminense está a dois do líder Junior Barranquilla e um do vice-líder Union de Santa Fé, e precisa vencer o duelo contra o Oriente Petrolero, na Bolívia, nesta quinta-feira (26), para passar para as oitavas de final da Sul-americana. Contudo, a equipe de Fernando Diniz não poderá contar com o zagueiro Nino, que teve uma lesão detectada na coxa esquerda, para isso.

Nino sentiu a coxa em um lance com o meia Moisés, no confronto contra o Fortaleza, no último domingo (22), e precisou ser substituído. A jogada ficou marcada pelo fair play do jogador do Leão, que mesmo em boas condições de ataque, tirou a bola de campo para que o colega de profissão fosse atendido.

O Fluminense ainda não anunciou o prazo de recuperação do zagueiro, mas é certo que ele não viaja para a Bolívia. Sem Nino, a tendência é que Diniz venha a campo com Luccas Claro, escolhido pelo técnico para substituir o camisa três no último domingo. O tricolor carioca enfrenta o lanterna do grupo, que perdeu todos os jogos até agora, e só depende de uma vitória para classificar-se para a próxima fase da competição.