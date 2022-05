Fred decide antecipar sua aposentadoria; Flu já foi comunicado

O jogador Fred, atacante do Fluminense, um dos maiores ídolos tricolores decidiu adiantar sua aposentadoria. Ele já comunicou a diretoria do clube que liberou uma nota pelas redes sociais informando sobre a situação do jogador com o clube.

“O atacante Fred comunicou à direção do Fluminense seu desejo de se aposentar no dia 21 de julho. O atacante está em repouso por orientação médica e voltará aos treinos após liberação. O clube segue a programação para o encerramento da carreira de seu ídolo, ao término do contrato”, informou o Fluminense pelo Twitter.

Atualmente Fred vem desfalcando o clube, por um problema de visão dupla, ele está de repouso e tratando da lesão. Ainda não foi informado quando ele voltará a entrar nos campos.

Em 2009 ele chegou no Fluminense, se tornando ídolo imediatamente, ajudo o clube a conquistar o Brasileirão de 2010 e 2012, o Carioca em 2012 e 2022 e uma Primeira Liga (2016). Neste mesmo ano (2016), Fred deixou as Laranjeiras por problemas com a diretoria do clube. Desde então ele chegou a jogar no Atlético-MG e no Cruzeiro, voltando para o Fluminense em maio de 2020.

Com o clube, foram 379 jogos e 198 gols, sendo o segundo maior artilheiro que o clube já teve.