Botafogo abre conversas por De La Cruz, do River Plate

O Botafogo teve uma conversa inicial, na última semana, com o empresário de Nicolas de La Cruz, do River Plate. O clube apresentou o projeto esportivo e tem interesse na contratação do meio-campista de 24 anos.

O uruguaio tem contrato com os 'Millonarios' se encerrando no fim do ano, e esse é um dos motivos de otimismo do Botafogo. Entretanto, o clube terá concorrência de três clubes da Europa.

A conversa foi considerada neutra, sem dar esperança nos corredores do Estádio Nilton Santos, mas também sem causar decepção. Os valores ainda não chegaram a ser discutidos, mas isso deve entrar em pauta para próximos encontros.