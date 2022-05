Flamengo vai a campo contra o Sporting Cristal pela Libertadores

Com vaga garantida nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, no Maracanã, nesta terça-feira (24), às 21h30, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos.

Com 13 pontos em cinco jogos, o grande objetivo do Flamengo é terminar a fase de grupos entre as melhores campanhas. Já o Sporting Cristal, lanterna do grupo H, com dois pontos, precisa da vitória para tentar cavar uma vaga na sul-americana. Mas, para isso, precisa ainda que a Universidad Católica, terceira colocada, com quatro pontos, perca para o vice-líder Talleres, com oito.

Como de costume, Paulo Sousa não deu pistas sobre a escalação rubro-negra para a partida, mas a expectativa é de que o Flamengo venha a campo com o mesmo time que venceu a Universidad Católica por 3 a 0, na terça-feira (17) passada.

Contudo, é possível que alguns jogadores como Rodrigo Caio, Matheuzinho, Andreas Pereira e Bruno Henrique sejam poupados para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo (29). Com isso, pode ser que David Luiz, Isla, Thiago Maia e Pedro comecem como titulares. Outro que retorna ao time principal é João Gomes, que substitui William Arão, suspenso após receber o terceiro amarelo.

Por sua vez, o Sporting Cristal deve vir a campo com Solis, Reyes, Massoni, Merlo, Loyola, Castillo, Yotún, Sosa, Calcaterra, Gonzáles e Ávila, mesmo time que empatou com o Universitario por 1 a 1, em jogo válido pela 15ª rodada do campeonato peruano, no último sábado (21).