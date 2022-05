Flamengo faz proposta por Arturo Vidal, da Inter, diz site

Mesmo sem um pronunciamento oficial do Flamengo sobre a possível contratação oficial do chileno Arturo Vidal, as negociações estão em andamento. Segundo o jornalista italiano Nicolo Schira, que é especializado no mercado da bola europeu, o chileno já teria recebido uma oferta do clube carioca para ficar de dois a três anos no Rubro-Negro.

Vidal, que tem um currículo grandioso no futebol europeu, está em fim de contrato com a Inter de Milão, da Itália, e visa retornar para a América do Sul. Neste caso específico, o interesse na negociação partiu do atleta, que sempre posa para fotos com a camisa do Flamengo.

Segundo o portal ‘Torcedores.com’, o meia teria recusado ofertas de Besiktas e Galatasaray, da Turquia, que ofereceram um contrato para duas temporadas. De acordo com o mesmo portal, Vidal já teria aceitado uma redução salarial e iria receber R$ 1,3 milhão por mês no clube carioca. Valor salarial equivalente ao de Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e David Luiz.