Goleira Natascha é do Mengão!

O Flamengo tem mais uma novidade para o futebol feminino na temporada 2022: a goleira Natascha, que chega por empréstimo do Corinthians, inicialmente, até o fim de setembro (data de encerramento do Campeonato Brasileiro), com possibilidade de extensão até dezembro.

Nascida na Suíça, a goleira tem dupla nacionalidade - a mãe é brasileira - e soma convocações para a Seleção. Com passagem também pelo Paris FC, a nova camisa 1 do Mengão tem ótimas credenciais, sempre foi destaque e chega pronta para construir uma nova história, agora vestindo o Manto Sagrado.

"Estou muito feliz com a oportunidade de defender um clube grande como o Flamengo, que me permite crescer na carreira, aprender e continuar evoluindo para alcançar meus objetivos. Quero somar no projeto da equipe e pretendo contribuir dentro e fora de campo. Gostaria de agradecer ao Mengão e ao Mister Luis Andrade pela confiança em mim. Espero que seja uma época de muitas vitórias", disse em entrevista ao site oficial.

"Com a chegada da Natascha, damos sequência ao nosso planejamento, afinal, é o primeiro reforço dessa nova etapa de contratações. No caso dela, ficamos ainda mais felizes por acontecer por empréstimo junto ao Corinthians. Essa transação reforça a evolução do futebol feminino", afirmou André Rocha, coordenador da modalidade do Mais Querido.

Ficha técnica

Nome completo: Natascha Honegger (Natascha)

Data de nascimento: 27/09/1997

Naturalidade: Greifensee-SUI

Posição: Goleira