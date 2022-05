Driblando a fome: ação social unirá esporte e solidariedade no Rio

Dois times entrarão em campo para fazer a diferença. De um lado o time do apresentador Tino Júnior, do outro, o time do Bispo Jadson Santos num grande torneio que irá mobilizar mais de 20 mil pessoas numa causa solidária: a disputa contra fome.

O evento que já é considerado o maior de todos os tempos acontecerá no Estádio São Januário, no próximo dia 28 de maio, à partir das 12h. A entrada será 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados em cestas básicas à pessoas necessitadas. A expectativa é de que sejam arrecadadas 100 toneladas de alimentos a contar também com as doações de empresas e artistas que abraçaram a causa promovida pelo grupo Unisocial.

Para os organizadores do evento, o Driblando a fome será uma oportunidade também de quebrar as barreiras do preconceito religioso. Cristão, católicos, judeus e espíritas de Umbanda e Candomblé estarão juntos numa mesma missão.

"A fome não tem religião. Já temos confirmadas as presenças de milhares de pais, mães e filhos de santo neste evento a exemplo disto. A expectativa é de que esta seja a maior mobilização social contra a fome de todos os tempos", contou, Rafael Campos, pastor responsável pelo Unisocial no Estado.

O Governador Claudio Castro esteve recentemente em reuniões com o grupo apoiando a iniciativa, assim como o Vasco da Gama, empresas públicas e privadas.

A CET-Rio deverá divulgar dentro dos próximos dias as operações de trânsito realizadas no entorno do estádio para garantir a fluidez nas vias. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal irão reforçar as equipes de plantão, ambulâncias e o aumento do quantitativo na segurança.

Mais de dois mil voluntários estarão envolvidos na organização do evento, que contará com a presença de autoridades e artistas. Em solenidade, a banda do corpo de bombeiros fará a abertura da partida, com a participação dos grupos de evangelização da Igreja Universal.

Os donativos também poderão ser entregues antecipadamente nas unidades de algumas igrejas em troca das pulseiras de ingresso, como forma de otimizar o fluxo de entrada no dia do evento. Os portões serão abertos às 12h, e o evento segue até às 17h. A classificação é livre.